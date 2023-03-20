Парламент обратился к странам-участницам Римского устава выполнить решение МКС об аресте Путина

Народные депутаты 335 голосами приняли законопроект № 9122 и обратились в ООН и парламенты стран мира с призывом арестовать Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Страны-участники Римского устава должны выполнить решение Палаты предварительного производства Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест путина и львово-беловой и передача их в Гаагу, где им и место. Зло должно быть наказано", - заявила Шуляк.

Она добавила, что в обращении парламента говорится также о призыве продолжить санкционное давление на РФ, поддержать создание международного механизма по возмещению ущерба, нанесенного в результате российской агрессии, а также оказать максимальную поддержку деятельности Международного центра по уголовному преследованию преступления агрессии против Украины.

"Мир должен помочь Украине провести независимые расследования и помочь в судебном преследовании преступников на национальном и международном уровне. И самое главное обеспечить справедливость для всех жертв российской агрессии", - подытожила Шуляк.