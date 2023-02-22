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Парламент закликає ООН стати на заваді депортації українських дітей до РФ

Фото: парламент закликає ООН стати на заваді депортації українських дітей до РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Група народних депутатів зареєстрували у Верховній раді преєкт постанови №9038, яка закликає міжнародну спільноту втрутитися у ситуацію з примусовою депортацією українських дітей до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на одну з ініціаторів проекту постанови, нардепа Тетяну Скрипку.

"Звіт Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи свідчить про те, що понад 6 тисяч українських дітей пройшли через створені агресором 43 табори для політичного перевиховання та подальшого усиновлення. І попри всі спроби української влади повернути дітей додому примусове вивезення та усиновлення тривають", - пояснила Скрипка.

За її словами, це не лише порушує міжнародні конвенції, а й свідчить про геноцид, однією з ознак якого є примусове переведення з однієї національної групи в іншу.

"Ми маємо повернути всіх наших дітей додому і докладаємо для цього всіх зусиль. Але своє слово повинна сказати і світова спільнота. Тому група з понад 40 народних депутатів ініціювала звернення Верховної Ради до міжнародних організацій. Зокрема ми звернемося до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців. Ми просимо негайно втрутитися в ситуацію та захистити українських дітей", - додала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Вона запевнила, що парламент використає всі можливі механізми, щоб зупинити примусову депортацію до рф та повернути дітей батькам чи законним представникам.

"Окупанти примусово забирають дітей у батьків, змушують забути українське походження, мову, культуру та намагаються перетворити їх на росіян. Але в них нічого не вийде, ми зробимо все для того, щоб повернути кожну вкрадену дитину до України", - наголосила Шуляк.

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