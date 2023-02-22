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Парламент призывает ООН помешать депортации украинских детей в РФ

Фото: парламент призывает ООН помешать депортации украинских детей в РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной раде проект постановления №9038, призывающего международное сообщество вмешаться в ситуацию с принудительной депортацией украинских детей в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одного из инициаторов проекта постановления, нардепа Татьяну Скрипку.

"Отчет Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы свидетельствует о том, что более 6 тысяч украинских детей прошли через созданные агрессором 43 лагеря для политического перевоспитания и последующего усыновления. И при всех попытках украинской власти вернуть детей домой принудительный вывоз и усыновление продолжаются", - пояснила Скрипка.

По ее словам, это не только нарушает международные конвенции, но и свидетельствует о геноциде, одним из признаков которого является принудительный перевод из одной национальной группы в другую.

"Мы должны вернуть всех наших детей домой и прилагаем для этого все усилия. Но свое слово должно сказать и мировое сообщество. Поэтому группа из более 40 народных депутатов инициировала обращение Верховной Рады к международным организациям. В частности, мы обратимся к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международного суда ООН, Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Мы просим немедленно вмешаться в ситуацию и защитить украинских детей", - добавила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Она заверила, что парламент использует все возможные механизмы, чтобы остановить принудительную депортацию в Россию и вернуть детей родителям или законным представителям.

"Оккупанты принудительно забирают детей у родителей, заставляют забыть украинское происхождение, язык, культуру и пытаются превратить их в россиян. Но у них ничего не получится, мы сделаем все для того, чтобы вернуть каждого украденного ребенка в Украину", - подчеркнула Шуляк.

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