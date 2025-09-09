Парламент у вогні, влада втікає: все про масштабні протести в Непалі (фото, відео)

Ескалація протестів

За даними ЗМІ, на тлі загострення ситуації у Катманду армія Непалу евакуює міністрів із їхніх резиденцій. Повідомляється, що п’ять гелікоптерів використовують для транспортування урядовців до міжнародного аеропорту Трібхуван, який закрили для всіх рейсів. VIP-персон розмістили у військових казармах Махараджгандж.

Раніше прем’єр-міністр Шарма Олі звернувся до командувача армії генерала Ашока Раджа Сігделя з проханням допомогти втримати ситуацію під контролем і забезпечити його безпечний вихід із резиденції.

Проте військові порадили прем'єру скласти повноваження, заявивши, що стабілізація можлива лише після його відставки.

Штурм резиденцій і підпали

Протестувальники атакували резиденції президента, прем'єра та кількох міністрів. Учасники заворушень також підпалили будинок лідера правлячої партії та президента Непальського конгресу Шера Бахадура Деуби, знищивши автомобілі, що знаходилися всередині.

Пошкоджено Верховний суд, офіс Генерального прокурора та інші муніципальні будівлі. Підпал парламенту країни став найбільшою ескалацією – у соцмережах поширюються кадри з величезним полум’ям і чорним димом над комплексом.

Також демонстранти підпалили готель Hilton у Катманду, який належить одному з лідерів правлячої партії.

Міжнародний аеропорт Трібхуван закрили, а всі рейси скасовані на тлі ескалації заворушень по всій країні.

Координація протестів

За даними місцевих ЗМІ, протестувальники координують свої дії через платформу Discord. У повідомленнях розповсюджують інструкції щодо виготовлення коктейлів Молотова, пошкодження літаків в аеропорту та пошуку боєприпасів у поліцейських дільницях.

Причини протестів

Протести в Непалі спалахнули через невдоволення корупційною політикою уряду та забороною соціальних мереж. Раніше було заблоковано YouTube, X (Twitter), WhatsApp, Facebook, Instagram та інші платформи.

Хоча згодом влада скасувала заборону, а в столиці ввели комендантську годину, це не зупинило протестувальників.

Під час попередніх акцій загинули щонайменше 19 людей, ще понад 100 отримали поранення.