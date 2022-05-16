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Парламент Угорщини вп'яте переобрав Орбана прем'єр-міністром

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Будапешт, Понеділок 16 травня 2022 16:12
Парламент Угорщини вп'яте переобрав Орбана прем'єр-міністром Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламент Угорщини переобрав чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана главою уряду країни. Політик займе цей пост п'ятий раз поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Origo.

Кандидатуру Орбана підтримали 133 депутати. Проти проголосували 27 парламентарів. Утрималися не було.

Перед початком голосування опозиційні партії Угорщини відкрито заявили про своє "ні" Орбану. У русі "Наша Батьківщина" пояснили свою позицію тим, що останні 12 років прем'єр вживав лише"фіктивні заходи".

Нагадаємо, на початку квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, на яких впевнено перемогла партія Орбана "Фідес".

Відзначимо, Орбан виступає проти включення в шостий санкційний пакет ЄС нафтового ембарго проти Росії. Він також заявляв про те, що Європа не зможе замінити російський газ дорогим американським.

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