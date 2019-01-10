Фото: Николас Мадуро (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

На церемонии не присутствуют представители США, ЕС

Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019–2025 годы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь ВВС.

На церемонии не присутствуют представители США, ЕС и 13 стран в Латинской Америке, которые не признают легитимность выборов. Из-за конфликта президента с Национальной ассамблеей Мадуро дает присягу не перед парламентом, а в здании Верховного суда Венесуэлы.

Напомним, контролируемое оппозицией Национальное собрание Венесуэлы объявило второй президентский срок Николаса Мадуро нелегитимным.

Отметим, по данным ЦИК Венесуэлы, Николас Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70% голосов. Вследствие этого следующие шесть лет - до 2025 года, он будет занимать пост президента. Это его второй президентский срок.

Добавим, что из-за несоблюдения минимальных стандартов настоящей демократии признавать результаты голосования отказались США, а также Чили и Аргентина.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против окружения Мадуро. Это 6 физических и трех юридических лиц. Ограничения введены против Силии Флорес - супруги главы государства, которая в 2012-2013 годах была генеральным прокурором страны. Из чиновников под санкции также попали министр обороны, действующий и бывший вице-президенты. Сам Мадуро находится под санкциями с 31 июля 2017 года.