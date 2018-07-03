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Парламент усилил соцзащиту лиц, ухаживающих за больными детьми

НовостиОбщество    03.07.2018 - 11:23
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Документ поддержали 275 парламентариев

Парламент поддержал во втором чтении законопроект №8294 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 275 парламентариев.

Документом предусматривается право для лиц, ухаживающих за детьми, больными тяжелыми перинатальными поражения нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, или если ребенок получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи - на надлежащее пенсионное обеспечение, государственную помощь в случае, если такие дети не признаны в установленном порядке детьми с инвалидностью, и отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком шестнадцатилетнего (восемнадцатилетнего) возраста.

Напомним, ВР поддержала во втором чтении законопроект №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание", которым предусматривается автоматизированный арест средств должника.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Верховная Рада, дети, соцзащита  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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