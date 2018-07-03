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Парламент посилив соцзахист осіб, які доглядають за хворими дітьми

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 11:23
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Документ підтримали 275 парламентарів

Парламент підтримав у другому читанні законопроект №8294 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 275 парламентарів.

Документом передбачається право для осіб, які доглядають за дітьми, хворими важкими перинатальними ураження нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічом, на тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня, або якщо дитина отримала важку травму, вимагає трансплантації органу, вимагає паліативної допомоги - на належне пенсійне забезпечення, державну допомогу в разі, якщо такі діти не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, і відпустку без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шістнадцятирічного (вісімнадцятирічного) віку.

Нагадаємо, ВР підтримала в другому читанні законопроект №8296 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання", яким передбачається автоматизований арешт коштів боржника.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, дети, соцзащита  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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