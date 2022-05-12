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Парламент упростил ряд требований для агропроизводителей: что это даст

Фото: Верховная рада упростила ряд требований для агропроизводителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Парламент принял законопроект №7264, который позволит упростить ряд требований для агропроизводителей во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По словам Шуляк, документ упрощает ряд требований к агропроизводителям и уменьшает бюрократическую нагрузку на них. В частности - во время государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов.

"Это чрезвычайно важно во время проведения нынешней посевной. Ведь несмотря на сложнейшие условия военного времени, временно утраченные площади, проблемы с техникой и дефицит горючего, аграрии продолжают работать. Мы же как депутаты должны максимально упростить для них бюрократические процедуры и требования. Этот законопроект поможет сократить потери органического сектора и сохранить лидерские позиции среди поставщиков органической продукции на рынок Европейского Союза", - отметила Елена Шуляк.

Законопроект позволит:

  • Упростить экспорт, импорт и перемещение по территории Украины сельскохозяйственной продукции растительного происхождения.
  • Расширить доступ аграриев к агрохимикатам.
  • Поддержать органический сектор аграрной отрасли.
  • Урегулировать ввоз (пересылка) на таможенную территорию Украины грузов, подлежащих документальным проверкам, проверкам соответствия и физическим проверкам, которые проводятся в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины.
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