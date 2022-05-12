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Парламент спростив низку вимог для агровиробників: що це дасть

Фото: Верховна рада спростив низку вимог для агровиробників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Парламент ухвалив законопроект №7264, який дозволить спростити низку вимог для агровиробників під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За словами Шуляк, документ спрощує низку вимог до агровиробників і зменшує бюрократичне навантаження на них. Зокрема - під час державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів.

"Це надзвичайно важливо під час проведення цьогорічної посівної. Адже попри надскладні умови воєнного часу, тимчасово втрачені площі, проблеми з технікою та дефіцит пального, аграрії продовжують працювати. Ми ж як депутати маємо максимально спростити для них бюрократичні процедури та вимоги. Цей законопроєкт допоможе скоротити втрати органічного сектору та зберегти лідерські позиції України серед постачальників органічної продукції на ринок Європейського Союзу", - наголосила Олена Шуляк.

Законопроект дозволить:

  • Спростити експорт, імпорт і переміщення територією України сільськогосподарської продукції рослинного походження.
  • Розширити доступ аграріїв до агрохімікатів.
  • Підтримати органічний сектор аграрної галузі.
  • Врегулювати ввезення (пересилання) на митну територію України вантажів, що підлягають документальним перевіркам, перевіркам відповідності та фізичним перевіркам, які проводяться у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України.
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