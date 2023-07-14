Парламент ухвалив зміни в ринковому держнагляді: Шуляк пояснила, що зміниться для бізнесу

Зменшення штрафів та прозорість процесу перевірок: Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №5473-д, покликаний удосконалити законодавство, що регулює державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, законопроєкт передбачає зміни у переліку обмежувальних заходів, що можуть застосовувати органи державного ринкового нагляду, а також зменшення штрафів для платників єдиного податку.

"Загалом представники малого бізнесу можуть розраховувати на зменшення надвеликих штрафних санкцій. Однак у разі недодержання умов зберігання продукції, після чого вона стала небезпечною та перестала відповідати встановленим вимогам, все ж таки доведеться сплатити штраф у розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів. У разі невиконання рішень органів державного ринкового нагляду про вжиття обмежувальних заходів, штраф буде подвоєний. Саме така практика застосовується в країнах ЄС", - повідомила Шуляк.

Нардеп додала, що серед інших позитивних моментів - законопроект передбачає менш витратний обмежувальний захід до виробника або розповсюджувача продукції.

"Зараз, якщо підприємець не може привести продукцію у відповідність до належних норм, він змушений платити штраф за товар, який і так не можна продавати. Ми ж у законопроєкті передбачили замість штрафу і заборони продажу продукції - її знищення", - пояснила Шуляк.

Крім того, наголосила очільниця партії, законопроєкт передбачає лібералізацію процесу перевірок.

"Органи ринкового нагляду можуть запитувати первинні документи виключно у разі встановлення, що продукція є небезпечною, ризикованою або не відповідає встановленим вимогам. Крім того, перевірки, які потребують лабораторного аналізу з якості - виконуватимуться виключно за кошти держави", - поінформувала Шуляк.

Для забезпечення прозорості перевірок, підприємці матимуть право їх фіксувати за допомогою аудіо-, фото- та відеотехніки.

"На важливості зменшення штрафів та прозорості процесу перевірок неодноразово наголошували під час спільних зустрічей представники Української ради бізнесу. Це й не дивно, бо вітчизняному бізнесу в умовах війни надзвичайно складно працювати, надавати робочі місця, сплачувати податки. Тому ми як законотворці напрацювали рішення, яке, переконана, полегшить життя підприємцям в цей складний час", - резюмувала Шуляк.