Парламент ухвалив новий закон про публічні закупівлі: як відбуватимуться тендери

В Україні змінюють правила та механіки публічних закупівель. Відповідний законопроєкт №11520 підтримав парламент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.
За словами голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк, новий закон звужує простір для махінацій у цій сфері, оскільки вводить жорсткіший контроль за процедурою закупівель, розширює повноваження Держаудитслужби та право банків гальмувати платежі. Це дозволить мінімізувати укладання сумнівних тендерних договорів.
Ще один важливий момент, зазначила парламентарка - бізнес, у якому задіяні ветерани й особи з інвалідністю, матиме більше можливостей для участі в тендерах.
Серед основних змін, передбачених законопроєктом:
"Тендери та ті види закупівель, які ми запозичуємо з ЄС, для товарів і послуг будуть обов’язкові від 400 тисяч грн (раніше було 200 тисяч грн, під час воєнного стану - 100 тисяч грн). Для закупівлі робіт поріг на конкурентні закупівлі залишається тим самим - 1,5 млн грн", - пояснила парламентарка.
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