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Парламент ухвалив новий закон про публічні закупівлі: як відбуватимуться тендери

Фото: парламент ухвалив новий закон про публічні закупівлі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Україні змінюють правила та механіки публічних закупівель. Відповідний законопроєкт №11520 підтримав парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.

За словами голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк, новий закон звужує простір для махінацій у цій сфері, оскільки вводить жорсткіший контроль за процедурою закупівель, розширює повноваження Держаудитслужби та право банків гальмувати платежі. Це дозволить мінімізувати укладання сумнівних тендерних договорів. 

Ще один важливий момент, зазначила парламентарка - бізнес, у якому задіяні ветерани й особи з інвалідністю, матиме більше можливостей для участі в тендерах.

Серед основних змін, передбачених законопроєктом:

  • Уточнення термінології, яка забезпечить чіткіше регулювання процедури закупівель;
  • Заборона на закупівлю з РФ, Білорусі, Ірану тощо, та зареєстрованих в Україні компаній, що мають зв'язки з цими країнами;
  • запровадження запобіжників, які мають мінімізувати зловживання під час закупівель;
  • Поява нових способів закупівель - зарезервованих контрактів, інноваційного партнерства, агрегованих закупівель, динамічних систем закупівель, проведення аукціону за англійською моделлю - з підвищенням ціни, та за голландською моделлю - зі зниженням ціни;
  • Перегляд порогових сум, які дозволяють проводити закупівлі за межами електронної системи;
  • Використання типової форми договору. Це дасть можливість стандартизація та спрощення процес закупівель завдяки використанню типової форми договору.
  • Серед інструментів захисту від зловживань і махінацій, які можуть відбуватися під час публічних закупівель передбачено наступні заходи:
  • Заборону повторного розміщення в електронній системі оголошення про проведення закупівлі до скасування вже оголошеного тендеру та до оприлюднення звіту про його результати;
  • Право Держаудитслужби зупиняти операції за договором про закупівлю, який укладено з порушенням законодавства;
  • Перевірку банком наявності договору про закупівлю перед проведенням платежу.

"Тендери та ті види закупівель, які ми запозичуємо з ЄС, для товарів і послуг будуть обов’язкові від 400 тисяч грн (раніше було 200 тисяч грн, під час воєнного стану - 100 тисяч грн). Для закупівлі робіт поріг на конкурентні закупівлі залишається тим самим - 1,5 млн грн", - пояснила парламентарка.


 

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