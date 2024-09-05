Парламент принял новый закон о публичных закупках: как будут проходить тендеры

В Украине меняют правила и механики публичных закупок. Соответствующий законопроект №11520 поддержал парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
По словам председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, новый закон сужает пространство для махинаций в этой сфере, поскольку вводит более жесткий контроль за процедурой закупок, расширяет полномочия Госаудитслужбы и право банков тормозить платежи. Это позволит минимизировать заключение сомнительных тендерных договоров.
Еще один немаловажный момент, отметила парламентария - бизнес, в котором задействованы ветераны и лица с инвалидностью, будет иметь больше возможностей для участия в тендерах.
Среди основных изменений, предусмотренных законопроектом:
"Тендеры и те виды закупок, которые мы заимствуем из ЕС, для товаров и услуг будут обязательны от 400 тысяч грн (ранее было 200 тысяч грн, во время военного положения – 100 тысяч грн). Для закупки работ порог на конкурентные закупки остается тем самым – 1,5 млн грн", - объяснила парламентария.
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