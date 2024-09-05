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Парламент принял новый закон о публичных закупках: как будут проходить тендеры

Фото: парламент принял новый закон о публичных закупках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Украине меняют правила и механики публичных закупок. Соответствующий законопроект №11520 поддержал парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

По словам председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, новый закон сужает пространство для махинаций в этой сфере, поскольку вводит более жесткий контроль за процедурой закупок, расширяет полномочия Госаудитслужбы и право банков тормозить платежи. Это позволит минимизировать заключение сомнительных тендерных договоров.

Еще один немаловажный момент, отметила парламентария - бизнес, в котором задействованы ветераны и лица с инвалидностью, будет иметь больше возможностей для участия в тендерах.

Среди основных изменений, предусмотренных законопроектом:

  • Уточнение терминологии, которая обеспечит более четкое регулирование процедуры закупок;
  • Запрет на закупку из РФ, Белоруссии, Ирана и т.п., и зарегистрированных в Украине компаний, имеющих связи с этими странами;
  • введение предохранителей, которые должны минимизировать злоупотребления при закупках;
  • Появление новых способов закупок – зарезервированных контрактов, инновационного партнерства, агрегированных закупок, динамических систем закупок, проведение аукциона по английской модели – с повышением цены и по голландской модели – со снижением цены;
  • Просмотр пороговых сумм, позволяющих производить закупки за пределами электронной системы;
  • Использование типовой формы контракта. Это позволит стандартизировать и упрощать процесс закупок благодаря использованию типовой формы договора.
  • Среди инструментов защиты от злоупотреблений и махинаций, которые могут происходить при публичных закупках, предусмотрены следующие мероприятия:
  • Запрещение повторного размещения в электронной системе объявления о проведении закупки к отмене уже объявленного тендера и обнародованию отчета о его результатах;
  • Право Госаудитслужбы останавливать сделки по договору о закупке, заключенному с нарушением законодательства;
  • Проверку банком наличия договора о закупке перед проведением платежа.

"Тендеры и те виды закупок, которые мы заимствуем из ЕС, для товаров и услуг будут обязательны от 400 тысяч грн (ранее было 200 тысяч грн, во время военного положения – 100 тысяч грн). Для закупки работ порог на конкурентные закупки остается тем самым – 1,5 млн грн", - объяснила парламентария.

 

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