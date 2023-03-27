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Парламент Венгрии одобрил членство Финляндии в НАТО

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Понедельник 27 марта 2023 19:49
Парламент Венгрии одобрил членство Финляндии в НАТО Фото: Парламент Венгрии одобрил членство Финляндии в НАТО (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 27 марта, парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в НАТО. Таким образом, Финляндия еще на один шаг приблизилась к полноправному членству в альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Из членов парламента 182 проголосовали за вступление Финляндии в НАТО, шесть - против.

Лидер фракции правящей партии Венгрии Fidesz Мате Кочиш ранее заверил, что парламентская группа единодушно поддерживает членство Финляндии в альянсе.

Турция останется единственной страной НАТО, которая еще не ратифицировала членство Финляндии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом объявил, что процесс ратификации в парламенте страны начат.

Напомним, что в Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Швеции надеются на ратификацию заявки о членстве в НАТО на саммите Альянса в июле. При этом в Турции, не одобрившей заявку страны на присоединение, заявляют, что это зависит от шагов Стокгольма.

Напомним, в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

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