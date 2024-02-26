Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції в НАТО

Парламент Угорщини сьогодні, 26 лютого, ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index та генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга.
Зазначається, що в перший день весняної сесії представники ухвалили ратифікацію членства Швеції в НАТО.
За це проголосували 188 депутатів, ще 6 виступили проти. Утримавшихся не було.
Угорщина була останньою державою-членом, яка схвалила заявку Швеції в НАТО.
Генсек привітав голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО.
"Тепер, коли всі союзники схвалили це рішення, Швеція стане 32-м союзником НАТО", - написав він.
За його словами, членство Швеції зробить їх усіх сильнішими і безпечнішими.
Швеція 2022 року після вторгнення Росії в Україну подала заявку на вступ до НАТО. Проти цього рішення були Туреччина та Угорщина. Туреччина дала свою згоду.
Днями стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан схвалив угоду зі Стокгольмом в оборонній сфері для вступу Швеції до НАТО.
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