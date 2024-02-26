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Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції в НАТО

Фото: Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції в НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Парламент Угорщини сьогодні, 26 лютого, ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index та генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга.

Зазначається, що в перший день весняної сесії представники ухвалили ратифікацію членства Швеції в НАТО.

За це проголосували 188 депутатів, ще 6 виступили проти. Утримавшихся не було. 

Угорщина була останньою державою-членом, яка схвалила заявку Швеції в НАТО.

Реакція в НАТО

Генсек привітав голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО. 

"Тепер, коли всі союзники схвалили це рішення, Швеція стане 32-м союзником НАТО", - написав він.

За його словами, членство Швеції зробить їх усіх сильнішими і безпечнішими.

Проблеми вступу Швеції до НАТО

Швеція 2022 року після вторгнення Росії в Україну подала заявку на вступ до НАТО. Проти цього рішення були Туреччина та Угорщина. Туреччина дала свою згоду.

Днями стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан схвалив угоду зі Стокгольмом в оборонній сфері для вступу Швеції до НАТО.

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