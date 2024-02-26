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Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции в НАТО

Архивное фото: Ульф Кристерссон и Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Венгрии сегодня, 26 февраля, ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Отмечается, что в первый день весенней сессии представители приняли ратификацию членства Швеции в НАТО.

За это проголосовали 188 депутатов, еще 6 выступили против. Воздержавшихся не было. 

Венгрия была последним государством-членом, которое одобрило заявку Швеции в НАТО.

Реакция в НАТО

Генсек приветствовал голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. 

"Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО", - написал он.

По его словам, членство Швеции сделает их всех сильнее и безопаснее.

Дальнейшая процедура вступления в НАТО

Теперь, когда парламент одобрил этот шаг, у временного президента Венгрии Ласло Кевера будет пять дней, чтобы одобрить его и отправить в Государственный департамент США.

Согласно протоколу НАТО, правительство США должно быть уведомлено о ратификации соглашения о вступлении новой страны всеми государствами-членами. Генсек Столтенберг предложил Венгрии присоединиться к этому договору для уведомления правительства США.

Проблемы вступления Швеции в НАТО

Швеция в 2022 году после вторжения России в Украину подала заявку на вступление в НАТО. Против данного решения были Турция и Венгрия. Турция дала свое согласие.

На днях стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одобрил сделку со Стокгольмом в оборонной сфере для вступления Швеции в НАТО.

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