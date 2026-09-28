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Парламент Угорщини позбавив Мадяра недоторканності через вкрадений телефон

11:45 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Парламент Угорщини позбавив Мадяра недоторканності через вкрадений телефон Фото: Петер Мадяр (Getty Images)
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Парламент Угорщини призупинив депутатську недоторканність глави уряду Петера Мадяра у справі про крадіжку мобільного телефону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG.

Згідно з версією обвинувачення, Мадяр відпочивав в одному з клубів Будапешта, де у нього стався конфлікт з чоловіком, який знімав його на мобільний телефон.

Після цього глави угорського уряду вихопив телефон з рук потерпілого, поклав у кишеню та відмовився повернути, а пізніше викинув у воду.

Мадяр заявив, що бере на себе відповідальність за всі свої дії. Глава уряду Угорщини наголосив, що йому немає чого боятися чи приховувати, тому він просить призупинити його недоторканність.

Нагадаємо, під час візиту угорського прем'єр-міністра до міста Сольнок невідомий намагався закидати його яйцями. Інцидент стався під час передвиборчого виступу Мадяра.

Журналісти запитали у затриманого зловмисника, навіщо він намагався кинути яйце у Мадяра. Той відповів: "Шкода, що не влучив йому в голову".

Крім того, глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що політика блокування та ізоляції України продовжилася навіть після відставки експрем'єра Угорщини Віктора Орбана.

За його словами, відповідні меседжі тепер лунають і від нового очільника угорського уряду Мадяра.

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