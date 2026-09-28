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Парламент Венгрии лишил Мадьяра неприкосновенности из-за украденного телефона

11:45 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Парламент Венгрии лишил Мадьяра неприкосновенности из-за украденного телефона Фото: Петер Мадьяр (Getty Images)
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Парламент Венгрии приостановил депутатскую неприкосновенность главы правительства Петера Мадьяра по делу о краже мобильного телефона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG.

Согласно версии обвинения, Мадьяр отдыхал в одном из клубов Будапешта, где у него произошел конфликт с мужчиной, снимавшим его на мобильный телефон.

После этого главы венгерского правительства выхватил телефон из рук потерпевшего, положил в карман и отказался вернуть, а позже выбросил в воду.

Мадьяр заявил, что берет на себя ответственность за все свои действия. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что ему нечего бояться или скрывать, поэтому он просит приостановить его неприкосновенность.

Напомним, во время визита венгерского премьер-министра в город Сольнок неизвестный пытался забрасывать его яйцами. Инцидент произошел во время предвыборного выступления Мадьяра.

Журналисты спросили у задержанного злоумышленника, зачем он пытался бросить яйцо в Мадьяра. Тот ответил: "Жаль, что не попал ему в голову".

Кроме того, глава МИД Андрей Сибига заявил, что политика блокирования и изоляции Украины продолжилась даже после отставки экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.

По его словам, соответствующие месседжи теперь раздаются и от нового главы венгерского правительства Мадьяра.

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