Парламент Венгрии лишил Мадьяра неприкосновенности из-за украденного телефона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG .

Согласно версии обвинения, Мадьяр отдыхал в одном из клубов Будапешта, где у него произошел конфликт с мужчиной, снимавшим его на мобильный телефон.

После этого главы венгерского правительства выхватил телефон из рук потерпевшего, положил в карман и отказался вернуть, а позже выбросил в воду.

Мадьяр заявил, что берет на себя ответственность за все свои действия. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что ему нечего бояться или скрывать, поэтому он просит приостановить его неприкосновенность.

Напомним, во время визита венгерского премьер-министра в город Сольнок неизвестный пытался забрасывать его яйцами. Инцидент произошел во время предвыборного выступления Мадьяра.

Журналисты спросили у задержанного злоумышленника, зачем он пытался бросить яйцо в Мадьяра. Тот ответил: "Жаль, что не попал ему в голову".