Эрдоган внес в парламент законопроект о введении войск в Ливию

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Milos Bicanski/Getty Images)

Парламент Турции рассмотрит законопроект 2 января

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент законопроект о размещении турецких войск в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, парламент Турции 2 января рассмотрит данный законопроект на заседании.

Напомним, ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце. Таким образом Анкара ставит конфликт в Северной Африке в центр более широких региональных трений.

26 декабря Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

В ноябре 2019 года турецкий парламент ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное ранее с международно признанным правительством Ливии. Соглашение может открыть путь для военной помощи со стороны Анкары, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.