ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эрдоган внес в парламент законопроект о введении войск в Ливию

Новости » Политика     31.12.2019 - 09:39
Эрдоган внес в парламент законопроект о введении войск в Ливию
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Milos Bicanski/Getty Images)

Парламент Турции рассмотрит законопроект 2 января

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент законопроект о размещении турецких войск в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, парламент Турции 2 января рассмотрит данный законопроект на заседании.

Напомним, ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце. Таким образом Анкара ставит конфликт в Северной Африке в центр более широких региональных трений.

26 декабря Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

В ноябре 2019 года турецкий парламент ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное ранее с международно признанным правительством Ливии. Соглашение может открыть путь для военной помощи со стороны Анкары, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи, - Эрдоган Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Новости Украины Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияЛивия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь