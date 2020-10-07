Парламент Турции продлил разрешение использовать армию в Ираке и Сирии

Турецкий парламент одобрил продление разрешения на отправку войск в Сирию и Ирак. Находиться в этих странах армия сможет еще год.

Об этом сообщает агентство DHA.

Парламент поддержал меморандум, предложенный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В нем в качестве обоснования продления срока пребывания войск за границей называется наличие угроз для безопасности Турции в связи с деятельностью различных сепаратистских и террористических организаций в Ираке и Сирии, неподалеку от турецкой границы.

Напомним, Турция, в частности, воюет с курдами. В этом году турецкие войска усиливали свои войска для противостояния с ними, а в июне провели спецоперацию "Коготь орла". Ее целью было ликвидировать объекты Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Турция называет террористами.

Ранее глава МИД Турции подчеркнул особенность отношений с Азербайджаном, заявив о готовности помочь ему в любой сфере.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция должна присутствовать в урегулировании карабахского конфликта.