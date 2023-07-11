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Парламент Туреччини ратифікує вступ Швеції до НАТО наступного тижня, - CNN Türk

Фото: вступ Швеції до НАТО буде ратифікований Туреччиною найближчими днями (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Парламент Туреччини може ратифікувати вступ Швеції до НАТО до кінця наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN Türk.

За інформацією телеканалу, протокол про прийом Швеції до НАТО "буде передано до турецького парламенту до кінця наступного тижня і схвалено".

Згода Туреччини

Нагадаємо, Генсек НАТО Єнс Столтенберг 10 липня заявив, що турецька влада напередодні саміту у Вільнюсі запевнила, що якнайшвидше розглянуть ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Він додав, що Стокгольм пообіцяв сприяти процесам модернізації митного союзу Туреччини та ЄС, та переговорам про безвізовий режим в обмін на зняття Анкарою вето на ратифікацію членства Швеції у блоці.

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року, і її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Анкара блокувала вступ країни до Альянсу, оскільки вважає, що Стокгольм нібито приховує курдські групи, які, на думку Туреччини, є терористичними.

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