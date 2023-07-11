Парламент Турции ратифицирует вступление Швеции в НАТО на следующей неделе, - CNN Türk

По информации телеканала, протокол о приеме Швеции в НАТО "будет передан в турецкий парламент к концу следующей недели и одобрено".

Согласие Турции

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля заявил, что турецкие власти накануне саммита в Вильнюсе заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Он добавил, что Стокгольм пообещал способствовать процессам модернизации таможенного союза Турции и ЕС, и переговорам о безвизовом режиме в обмен на снятие Анкарой вето на ратификацию членство Швеции в блоке.

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году, и ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Анкара блокировала вступление страны в Альянс, так как считает, что Стокгольм якобы укрывает курдские группы, которые по мнению Турции, являются террористическими.