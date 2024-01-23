Парламент Туреччини може схвалити вступ Швеції до НАТО вже сьогодні

Швеція та Фінляндія подали заявки на приєднання до альянсу у 2022 році після вторгнення Росії в України. Але член НАТО Туреччина висловила заперечення щодо того, що обидві країни захищають угруповання, які Анкара вважає терористичними.

Туреччина підтримала заявку Фінляндії на членство у квітні минулого року, але, як і Угорщина, змусила Швецію чекати, доки вона не посилить свою позицію щодо місцевих членів Робочої партії Курдистану (РПК), яку Європейський Союз та США також вважають терористичним угрупуванням.

У відповідь Стокгольм представив новий законопроект про боротьбу з тероризмом, який оголошує незаконне членство в терористичній організації.

Торги Ердогана

Швеція та члени НАТО Фінляндія, Канада та Нідерланди також зробили кроки щодо пом'якшення політики експорту зброї Туреччиною.

Ердоган направив заявку Швеції до парламенту у жовтні, але також пов'язав її ратифікацію зі схваленням США продажу винищувачів F-16 Туреччини. Білий дім підтримує угоду, хоча Конгрес США не має чітких термінів для її схвалення. Крім того, Туреччина стикається з протидією в Конгресі щодо затримки розширення НАТО та її ситуації з правами людини.

Після переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом на початку цього місяця держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що очікує, що Туреччина ратифікує заявку Швеції на членство в НАТО "найближчими тижнями".