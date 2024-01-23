Парламент Турции может одобрить вступление Швеции в НАТО уже сегодня

Швеция и Финляндия подали заявки на присоединение к альянсу в 2022 году после вторжения России в Украину. Но член НАТО Турция выразила возражения по поводу того, что обе страны защищают группировки, которые Анкара считает террористическими.

Турция поддержала заявку Финляндии на членство в апреле прошлого года, но, как и Венгрия, заставила Швецию ждать, пока она не ужесточит свою позицию в отношении местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США также считают террористической группировкой.

В ответ Стокгольм представил новый законопроект о борьбе с терроризмом, который объявляет незаконным членство в террористической организации.

Торги Эрдогана

Швеция и члены НАТО Финляндия, Канада и Нидерланды также предприняли шаги по смягчению политики экспорта оружия Турцией.

Эрдоган направил заявку Швеции в парламент в октябре, но также связал ее ратификацию с одобрением США продажи истребителей F-16 Турции. Белый дом поддерживает сделку, хотя у Конгресса США нет четких сроков для ее одобрения. Кроме того, Турция сталкивается с противодействием в Конгрессе по поводу задержки расширения НАТО и по поводу ее ситуации с правами человека.

После переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в начале этого месяца госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает, что Турция ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО "в ближайшие недели".