RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парламент Турции может одобрить вступление Швеции в НАТО уже сегодня

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Генеральная ассамблея парламента Турции во вторник, 23 января, обсудит заявку Швеции на членство в НАТО. Ожидается, что после полного одобрения парламентом президент Реджеп Тайип Эрдоган подпишет закон, завершив длительный процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Швеция и Финляндия подали заявки на присоединение к альянсу в 2022 году после вторжения России в Украину. Но член НАТО Турция выразила возражения по поводу того, что обе страны защищают группировки, которые Анкара считает террористическими.

Турция поддержала заявку Финляндии на членство в апреле прошлого года, но, как и Венгрия, заставила Швецию ждать, пока она не ужесточит свою позицию в отношении местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США также считают террористической группировкой.

В ответ Стокгольм представил новый законопроект о борьбе с терроризмом, который объявляет незаконным членство в террористической организации.

Торги Эрдогана

Швеция и члены НАТО Финляндия, Канада и Нидерланды также предприняли шаги по смягчению политики экспорта оружия Турцией.

Эрдоган направил заявку Швеции в парламент в октябре, но также связал ее ратификацию с одобрением США продажи истребителей F-16 Турции. Белый дом поддерживает сделку, хотя у Конгресса США нет четких сроков для ее одобрения. Кроме того, Турция сталкивается с противодействием в Конгрессе по поводу задержки расширения НАТО и по поводу ее ситуации с правами человека.

После переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в начале этого месяца госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает, что Турция ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО "в ближайшие недели".

 

Комиссия парламента по иностранным делам одобрила заявку в прошлом месяце на первом этапе процесса ратификации. Партия ПСР Эрдогана, ее националистические союзники из ПНД и основная оппозиционная НРП проголосовали за ратификацию на заседании комиссии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияНАТО