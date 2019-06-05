В Таиланде премьером переизбрали лидера военного переворота

Прают Чан-Оча получил достаточное количество голосов в парламенте, чтобы остаться премьер-министром Таиланда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Associated Press.

Чан-Оча получил 500 голосов депутатов против 244 голосов у кандидата от коалиции анти-милитаристских партий Танаторна Джуангрунгруангкита. Чан-Оча на должность премьера выдвинула основанная им про-военная Народная государственная партия власти Таиланда, получившая второе место по итогам выборов в марте 2019 года.

Победа действующего премьера была фактически гарантированной, так как главу правительства в Таиланде избирает и палата представителей, состоящая из 500 мест, и 250-местный сенат, члены которого назначались приближенными Чан-Оча, среди них есть военные.

Пост премьер-министра Прают Чан-Оча занимает с 2014 года, когда в стране произошел военный переворот.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что согласно обнародованным результатам 92% голосов, на выборах в парламент в Таиланде побеждает правящая политическая партия "Народная государственная сила", которую возглавляет премьер-министр и командующий Королевской армии страны Прают Чан-Оча.

Кроме того, лидер Демократической партии Таиланда, которая считалась одним из фаворитов выборов, подал в отставку, так как его партия заняла четвертое место.