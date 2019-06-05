У Таїланді прем'єром переобрали лідера військового перевороту

Прают Чан-Оча отримав достатню кількість голосів у парламенті, щоб залишитися прем'єр-міністром Таїланду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Associated Press.

Чан-Оча отримав 500 голосів депутатів проти 244 голосів у кандидата від коаліції анти-мілітаристських партій Танаторна Джуангрунгруангкита. Чан-Оча на посаду прем'єра висунула заснована ним про-військова Народна державна партія влади Таїланду, яка отримала друге місце за підсумками виборів у березні 2019 року.

Перемога чинного прем'єра була фактично гарантованої, так як главу уряду в Таїланді обирає і палата представників, яка складається з 500 місць, і 250-місцевий сенат, члени якого призначалися наближеними Чан-Оча, серед них є військові.

Пост прем'єр-міністра Прают Чан-Оча займає з 2014 року, коли в країні стався військовий переворот.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що згідно з оприлюдненими результатами 92% голосів, на виборах у парламент в Таїланді перемагає правляча політична партія "Народна державна сила", яку очолює прем'єр-міністр і командувач Королівської армії країни Прают Чан-Оча.

Крім того, лідер Демократичної партії Таїланду, яка вважалася одним з фаворитів виборів, подав у відставку, так як його партія посіла четверте місце.