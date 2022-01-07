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Парламент Таджикистану дозволив направити війська до Казахстану

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Душанбе, П'ятниця 07 січня 2022 09:22
Парламент Таджикистану дозволив направити війська до Казахстану Фото: таджицьких військових направлять до Казахстану (U. S. Department of Defense)
Автор: Сергей Новиков

Парламент Таджикистану дозволив використовувати війська для операцій за межами країни. Зокрема, для участі в "миротворчій" місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на таджицьке Національне інформаційне агентство "Ховар".

Повідомляється, що сьогодні пройшло спільне засідання обох палат парламенту Таджикистану, на якому розглядалося всього одне питання.

"...дано згоду на використання Збройних сил Республіки Таджикистан за межами країни для виконання міжнародних зобов'язань Республіки Таджикистан", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, напередодні президент Таджикистану Емомалі Рахмон підтвердив готовність брати участь у місії ОДКБ в Казахстані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Таджикистан направить близько 200 військових для участі в цій місії.

Ще вчора стало відомо про прибуття до Казахстану російських і білоруських військових.

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