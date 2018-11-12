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Парламент сможет закрепить децентрализацию в Конституции за две сессии, - нардеп

Новости » Политика    12.11.2018 - 12:48
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Изменения в Конституцию зафиксируют децентрализацию как часть евроинтеграции

Изменения в Конституцию Украины в части закрепления децентрализации могут быть приняты Верховной радой восьмого созыва за две сессии. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время заседания Совета регионального развития, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что полностью поддерживает необходимость закрепления в Конституции Украины изменений, которые зафиксируют децентрализацию как часть евроинтеграции.

"Я хочу сказать, что полностью поддерживаю позицию президента и главы правительства о необходимости закрепления в Конституции Украины изменений, которые зафиксируют децентрализацию как часть евроинтеграции. Мы ожидаем эти изменения. Я убеждена, что нынешний состав украинского парламента, который еще год должен успешно работать, сможет справиться за две сессии с этой важной задачей", - заявила Геращенко.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Раде заявил, что в части децентрализации власти в Украине необходимо внести конституционные изменения. Премьер надеется на поддержку парламента в этом вопросе. По его словам, в Украине есть угроза продолжению процесса децентрализации.

РБК-Украина также сообщало, что Гройсман направит представление президенту Петру Порошенко об увольнении председателей районных государственных администраций (РГА), которые мешают процессу децентрализации.

Порошенко поручил региональным лидерам разработать планы перспективного развития территорий Гройсман предложит Порошенко уволить глав РГА за блокирование децентрализации
Новости Украины Ирина ГеращенкоКонституциядецентрализация
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