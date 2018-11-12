Парламент сможет закрепить децентрализацию в Конституции за две сессии, - нардеп

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Изменения в Конституцию зафиксируют децентрализацию как часть евроинтеграции

Изменения в Конституцию Украины в части закрепления децентрализации могут быть приняты Верховной радой восьмого созыва за две сессии. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время заседания Совета регионального развития, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что полностью поддерживает необходимость закрепления в Конституции Украины изменений, которые зафиксируют децентрализацию как часть евроинтеграции.

"Я хочу сказать, что полностью поддерживаю позицию президента и главы правительства о необходимости закрепления в Конституции Украины изменений, которые зафиксируют децентрализацию как часть евроинтеграции. Мы ожидаем эти изменения. Я убеждена, что нынешний состав украинского парламента, который еще год должен успешно работать, сможет справиться за две сессии с этой важной задачей", - заявила Геращенко.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Раде заявил, что в части децентрализации власти в Украине необходимо внести конституционные изменения. Премьер надеется на поддержку парламента в этом вопросе. По его словам, в Украине есть угроза продолжению процесса децентрализации.

РБК-Украина также сообщало, что Гройсман направит представление президенту Петру Порошенко об увольнении председателей районных государственных администраций (РГА), которые мешают процессу децентрализации.