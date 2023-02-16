Парламент Словаччини визнав Росію спонсором тероризму

Національна рада Словаччини ухвалила резолюцію, в якій засудила широкомасштабні атаки Росії на цивільне населення, цивільні об'єкти та ключову енергетичну структуру. Також парламент засудив російську агресію в Україні та висловив свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Депутати також засудили прямі та непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю.

Крім того, резолюцією парламент не визнає проведення або результати референдумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, вважаючи, що ці території залишаються частиною України.

Парламент також висловив підтримку зусиллям зі створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії та підтримку переслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Водночас він засуджує гібридну війну, яку Росія веде і на території Словаччини. Вона закликає правоохоронні органи, спецслужби та інші компетентні органи не недооцінювати цю загрозу, а вживати ефективних заходів проти неї, щоб зберегти безпеку і демократію в Словаччині.

Нагадаємо, раніше до парламенту Канади внесли петицію з вимогою офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму.

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