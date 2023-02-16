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Парламент Словакии признал Россию спонсором терроризма

Фото: Парламент Словакии признал Россию спонсором терроризма (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 16 февраля, парламент Словакии признал нынешний российский режим террористическим, а Россию - государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

Национальный совет Словакии принял резолюцию, в которой осудил широкомасштабные атаки России на гражданское население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру. Также парламент осудил российскую агрессию в Украине и выразил свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие.

Кроме того, резолюцией парламент не признает проведение или результаты референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, считая, что эти территории остаются частью Украины.

Парламент также выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для преследования преступлений агрессии и поддержку преследования преступлений против человечности и военных преступлений.

В то же время он осуждает гибридную войну, которую Россия ведет и на территории Словакии. Она призывает правоохранительные органы, спецслужбы и другие компетентные органы не недооценивать эту угрозу, а принимать эффективные меры против нее, чтобы сохранить безопасность и демократию в Словакии.

Напомним, ранее в парламент Канады внесли петицию с требованием официально признать Россию страной-спонсором терроризма.

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