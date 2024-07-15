Парламент Словаччини відмовився засуджувати удар росіян по "Охматдиту"

Що передувало

Нагадаємо, 8 липня російські окупанти вдарили ракетою по дитячій лікарні "Охматдит". У момент атаки там перебувало понад 600 дітей та лікарі.

Було відомо про кількох постраждалих пацієнтів та десятки поранених лікарів. Також унаслідок обстрілу були загиблі. На цьому тлі низка світових лідерів різко засудила такий російський удар.

Також після атаки стало відомо, що помер хлопчик, який під час удару окупантів перебував у реанімації.

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