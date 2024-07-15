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Парламент Словаччини відмовився засуджувати удар росіян по "Охматдиту"

Фото: Росія вдарила по "Охматдиту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Парламент Словаччини не засудив російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Відповідний проект резолюції відмовилися навіть розглядати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.sk.

Депутат з опозиційної партії Прогресивна Словаччина Беата Юрік запропонувала парламенту розглянути проект резолюції, в якому містилося засудження авіаудару російських військових щодо "Охматдиту".

Після цього депутат Словацької національної партії Павел Гуптак висловив сумнів, що по лікарні вдарила російська ракета.

"Ви там були?" - запитав він свою колегу Юрик.

У результаті словацькі депутати не підтримали внесення ініціативи до порядку денного, за це проголосував лише 41 парламентарій.

Що передувало

Нагадаємо, 8 липня російські окупанти вдарили ракетою по дитячій лікарні "Охматдит". У момент атаки там перебувало понад 600 дітей та лікарі.

Було відомо про кількох постраждалих пацієнтів та десятки поранених лікарів. Також унаслідок обстрілу були загиблі. На цьому тлі низка світових лідерів різко засудила такий російський удар.

Також після атаки стало відомо, що помер хлопчик, який під час удару окупантів перебував у реанімації.

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Російська ФедераціяОхматдитВійна в УкраїніРакетний удар