Парламент Словакии отказался осуждать удар россиян по "Охматдету"

Парламент Словакии не осудил российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Соответствующий проект резолюции отказались даже рассматривать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.
Депутат из оппозиционной партии Прогрессивная Словакия Беата Юрик предложила парламенту рассмотреть проект резолюции, в котором содержалось осуждение авиаудара российских военных по "Охматдету".
После этого депутат Словацкой национальной партии Павел Гуптак выразил сомнение, что по больнице ударила российская ракета.
"Вы там были?" - спросил он свою коллегу Юрик.
В итоге словацкие депутаты не поддержали внесение инициативы в повестку дня, за это проголосовал только 41 парламентарий.
Напомним, 8 июля российские оккупанты ударили ракетой по детской больнице "Охматдет". В момент атаки там находилось более 600 детей и врачи.
Было известно о нескольких пострадавших пациентах и десятках раненых врачей. Также в результате обстрела были погибшие. На этом фоне ряд мировых лидеров резко осудил такой российский удар.
Также после атаки стало известно, что умер мальчик, который во время удара оккупантов находился в реанимации.
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