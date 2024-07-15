Парламент Словакии отказался осуждать удар россиян по "Охматдету"

Что предшествовало

Напомним, 8 июля российские оккупанты ударили ракетой по детской больнице "Охматдет". В момент атаки там находилось более 600 детей и врачи.

Было известно о нескольких пострадавших пациентах и десятках раненых врачей. Также в результате обстрела были погибшие. На этом фоне ряд мировых лидеров резко осудил такой российский удар.

Также после атаки стало известно, что умер мальчик, который во время удара оккупантов находился в реанимации.

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