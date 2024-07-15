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Парламент Словакии отказался осуждать удар россиян по "Охматдету"

Фото: Россия ударила по "Охматдету" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Парламент Словакии не осудил российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Соответствующий проект резолюции отказались даже рассматривать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.

Депутат из оппозиционной партии Прогрессивная Словакия Беата Юрик предложила парламенту рассмотреть проект резолюции, в котором содержалось осуждение авиаудара российских военных по "Охматдету". 

После этого депутат Словацкой национальной партии Павел Гуптак выразил сомнение, что по больнице ударила российская ракета. 

"Вы там были?" - спросил он свою коллегу Юрик. 

В итоге словацкие депутаты не поддержали внесение инициативы в повестку дня, за это проголосовал только 41 парламентарий. 

Что предшествовало

Напомним, 8 июля российские оккупанты ударили ракетой по детской больнице "Охматдет". В момент атаки там находилось более 600 детей и врачи.

Было известно о нескольких пострадавших пациентах и десятках раненых врачей. Также в результате обстрела были погибшие. На этом фоне ряд мировых лидеров резко осудил такой российский удар.

Также после атаки стало известно, что умер мальчик, который во время удара оккупантов находился в реанимации.

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Российская ФедерацияОхматдетВойна в УкраинеРакетный удар