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Парламент Швейцарії закликав уряд збільшити зусилля щодо розмінування України

Фото: парламент Швейцарії закликав уряд збільшити зусилля щодо розмінування України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У парламенті Швейцарії підтримали пропозицію Соціал-демократичної партії, яка закріплює зобов’язання країни сприяти розмінуванню України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

Як зазначається, пропозиція Соціал-демократичної партії Швейцарії закликає Департамент із питань оборони розробити міжнародну програму з розмінування у співпраці з організаціями, що працюють у зонах бойових дій.

У пропозиції також міститься заклик до Федеральної ради Швейцарії надати "значну фінансову та кадрову підтримку" цій програмі.

Федеральна рада погодилася з пропозицією та зазначила, що Швейцарія вже бере активну участь у розмінуванні України, зокрема через гуманітарну допомогу, фінансування обладнання та навчальні курси, які організував Женевський центр гуманітарного розмінування (GIHCD).

Зазначається, що 4 березня пропозицію соціал-демократів схвалила нижня палата парламенту Швейцарії. А сьогодні його підтримав профільний комітет верхньої палати, водночас додавши пункт про пріоритетне фінансування швейцарських компаній, які працюють у сфері розмінування.

Тепер нижня палата - Національна рада - має ухвалити додаткове рішення щодо цієї пропозиції.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

При цьому Литва очолила коаліцію з 20 країн з розмінування України. Вже відбулася перша зустріч партнерів.

"Перший важливий крок зроблено, і попереду на нас чекає велика робота. Якщо ситуація з підготовкою солдатів у сфері розмінування наразі задовільна, то потреба в обладнанні є критичною. У рамках коаліції з розмінування Литва передасть українській армії бронетранспортери та виділить EUR1,2 мільйона на програму підтримки НАТО України у сфері розмінування", - зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

До того ж Швейцарія А у жовтні цього року вона планує організувати конференцію з гуманітарного розмінування України.

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