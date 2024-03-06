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Парламент Швейцарии призвал правительство увеличить усилия по разминированию Украины

Фото: парламент Швейцарии призвал правительство увеличить усилия по разминированию Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В парламенте Швейцарии поддержали предложение Социал-демократической партии, которое закрепляет обязательство страны способствовать разминированию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

Как отмечается, предложение Социал-демократической партии Швейцарии призывает Департамент по вопросам обороны разработать международную программу по разминированию в сотрудничестве с организациями, работающими в зонах боевых действий.

В предложении также содержится призыв в Федеральный совет Швейцарии предоставить "значительную финансовую и кадровую поддержку" этой программе.

Федеральный совет согласился с предложением и отметил, что Швейцария уже активно участвует в разминировании Украины, в частности через гуманитарную помощь, финансирование оборудования и учебные курсы, организованные Женевским центром гуманитарного разминирования (GIHCD).

Отмечается, что 4 марта предложение социал-демократов одобрила нижняя палата парламента Швейцарии. А сегодня его поддержал профильный комитет верхней палаты, в то же время добавив пункт о приоритетном финансировании швейцарских компаний, работающих в сфере разминирования.

Теперь нижняя палата - Национальный совет - должна принять дополнительное решение по этому предложению.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

При этом Литва возглавила коалицию из 20 стран по разминированию Украины. Уже состоялась первая встреча партнеров.

"Первый важный шаг сделан, и впереди нас ждет большая работа. Если ситуация с подготовкой солдат в сфере разминирования пока удовлетворительная, то потребность в оборудовании критическая. В рамках коалиции по разминированию Литва передаст украинской армии бронетранспортеры и выделит EUR1,2 миллиона на программу поддержки НАТО Украины в сфере разминирования", - отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

К тому же, Швейцария А в октябре этого года она планирует организовать конференцию по гуманитарному разминированию Украины.

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