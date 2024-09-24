Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

"Вдячний швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу", - зазначив Стефанчук.

За його словами, у заяві, яку прийняла Національна рада Швейцарії, актом геноциду визнаються систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу.

За його словами, таке рішення є історичним та вкрай важливим на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам'яті про невинних жертв.