Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Швейцарский парламент поддержал инициативу, которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Такой шаг является важным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.
"Благодарен швейцарскому парламенту за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - отметил Стефанчук.
По его словам, в заявлении, которое принял Национальный совет Швейцарии, актом геноцида признаются систематические действия, которые направлены на массовое и целенаправленное убийство голодом с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу.
По его словам, такое решение является историческим и крайне важным на пути к восстановлению исторической справедливости и сохранения памяти о невинных жертвах.
Напомним, Голодомор 1932-1933 годов признал геноцидом украинского народа уже ряд стран.
При этом осенью прошлого года стало известно, что в США еще один штат признал Голодомор геноцидом. На этот раз это была Айова.
Более детально о том, какие страны уже приняли такое решение насчет Голодомора, - в материале РБК-Украина.
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