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Парламент Швейцарії відмовився виділяти понад 5 млрд доларів на допомогу Україні

Фото: Швейцарія не виділила понад 5 млрд доларів на допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила ініціативу, яка передбачала виділення 5 млрд швейцарських франків (5,58 млрд доларів) на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, під час розгляду пакета на 15,1 млрд франків (10,1 млрд франків на фінансування збройних сил Швейцарії та ще 5 млрд франків на допомогу Україні) 28 депутатів верхньої палати проголосували "проти", а 15 - "за".

У Reuters уточнюють, що одними з головних противників ініціативи стали праві члени верхньої палати парламенту. За їхніми словами, пакет нібито порушує так зване положення про "боргові гальма" Швейцарії.

Пакет ще у квітні підтримав комітет парламенту Швейцарії. Він мав стати вкладом у безпеку Швейцарії та миру в Європі у зв'язку з війною, яку Росія веде проти України.

Гроші хотіли передати Україні для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нейтралітет Швейцарії

Варто зауважити, що Швейцарія є нейтральною країною. Вона не надає Україні військової допомоги, а також забороняє іншим країнам передавати ЗСУ зброю швейцарського виробництва.

У той же час влада Швейцарії разом з Євросоюзом вводить санкції проти Росії. Також вона підтримує територіальну цілісність України.

У Швейцарії 15-16 червня відбудеться саміт миру по Україні. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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