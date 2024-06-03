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Парламент Швейцарии отказался выделять более 5 млрд долларов на помощь Украине

Фото: Швейцария не выделила более 5 млрд долларов на помощь Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила инициативу, которая предусматривала выделение 5 млрд швейцарских франков (5,58 млрд долларов) на помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, в ходе рассмотрения пакета на 15,1 млрд франков (10,1 млрд франков на финансирование вооруженных сил Швейцарии и еще 5 млрд франков на помощь Украине) 28 депутатов верхней палаты проголосовали "против", а 15 - "за". 

В Reuters уточняют, что одними из главных противников инициативы стали правые члены верхней палаты парламента. По их словам, пакет якобы нарушает так называемое положение о “долговом тормозе” Швейцарии.

Пакет еще в апреле поддержал комитет парламента Швейцарии. Он должен был стать вкладом в обеспечение безопасности Швейцарии и мира в Европе в связи с войной, которую Россия ведет против Украины.

Деньги хотели передать Украине для восстановления поврежденной инфраструктуры. 

Нейтралитет Швейцарии

Стоит заметить, что Швейцария является нейтральной страной. Она не предоставляет Украине военную помощь, а также запрещает другим странам передавать ВСУ оружие швейцарского производства.

В то же время власти Швейцарии вместе с Евросоюзом вводят санкции против России. Также они поддерживают территориальную целостность Украины.

В Швейцарии 15-16 июня пройдет саммит мира по Украине. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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