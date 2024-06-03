Парламент Швейцарии отказался выделять более 5 млрд долларов на помощь Украине

По информации издания, в ходе рассмотрения пакета на 15,1 млрд франков (10,1 млрд франков на финансирование вооруженных сил Швейцарии и еще 5 млрд франков на помощь Украине) 28 депутатов верхней палаты проголосовали "против", а 15 - "за".

В Reuters уточняют, что одними из главных противников инициативы стали правые члены верхней палаты парламента. По их словам, пакет якобы нарушает так называемое положение о “долговом тормозе” Швейцарии.

Пакет еще в апреле поддержал комитет парламента Швейцарии. Он должен был стать вкладом в обеспечение безопасности Швейцарии и мира в Европе в связи с войной, которую Россия ведет против Украины.

Деньги хотели передать Украине для восстановления поврежденной инфраструктуры.