Парламент Румунії схвалив створення навчального центру для підготовки українських морпіхів
Парламент Румунії у вівторок, 2 жовтня, схвалив пропозицію президента Клауса Йоганніса про створення на території країни навчального центру для підготовки українських морпіхів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agerpres.
Як повідомляється, таке рішення підтримали 233 депутати, 18 виступили проти, а ще 25 - утрималися.
У листі до парламенту Йоганніс писав, що останні події у війні, яку веде Росія проти України, актуалізували необхідність посилення підготовки ЗСУ.
"В результаті проведеного аналізу з'ясувалося, що Румунія має можливість зробити внесок у Коаліцію морських сил і засобів, розмістивши на своїй національній території морський навчальний центр, а також підтримати підготовку українських морських піхотинців, в межах наявних можливостей", - зазначив президент Румунії.
Запропонований план передбачає, що об'єкт діятиме протягом двох років, при цьому Румунія залишає за собою право припинити зобов'язання в будь-який час під час тренувального процесу або після закінчення встановленого терміну.
Що передувало
Нещодавно ми повідомляли, що Румунія може створити на своїй території морський навчальний центр для підготовки українських морських піхотинців. Однак для цього необхідно, щоб його створення схвалив парламент країни.
У листі до парламенту президент Румунії Клаус Йоганніс наголосив на необхідності посилення та диверсифікації підготовки українських Збройних сил в умовах триваючої війни.
Передбачається, що Румунія стане ключовою ланкою у зміцненні морського потенціалу України, надавши свою інфраструктуру для навчання морпіхів.
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