Парламент Румынии одобрил создание учебного центра для подготовки украинских морпехов
Парламент Румынии во вторник, 2 октября, одобрил предложение президента Клауса Йоханниса о создании на территории страны учебного центра для подготовки украинских морпехов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agerpres.
Как сообщается, такое решение поддержали 233 депутата, 18 выступили против, а еще 25 - воздержались.
В письме парламенту Йоханнис писал, что последние события в войне, которую ведет Россия против Украины, актуализировали необходимость усиления подготовки ВСУ.
"В результате проведенного анализа выяснилось, что Румыния может сделать вклад в Коалицию морских сил и средств, разместив на своей национальной территории морской учебный центр, а также поддержать подготовку украинских морских пехотинцев, в пределах имеющихся возможностей", - отметил президент Румынии.
Предлагаемый план предусматривает, что объект будет действовать в течение двух лет, при этом Румыния оставляет за собой право прекратить обязательство в любое время во время тренировочного процесса или по истечении установленного срока.
Что предшествовало
Недавно мы сообщали, что Румыния может создать на своей территории морской учебный центр для подготовки украинских морских пехотинцев. Однако для этого необходимо, чтобы его создание было одобрено парламентом страны.
В письме в парламент президент Румынии Клаус Йоханнис подчеркнул необходимость усиления и диверсификации подготовки украинских Вооруженных сил в условиях продолжающейся войны.
Предполагается, что Румыния станет ключевым звеном по укреплению морского потенциала Украины, предоставив свою инфраструктуру для обучения морпехов.
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