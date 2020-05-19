Парламент принял постановление о переходе на честный прожиточный минимум, - Струневич

Верховная рада Украины на сегодняшнем заседании поддержала проект постановления, реализация которого позволит перейти к определению честного прожиточного минимума.

Об этом сообщил народный депутат Вадим Струневич на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Нардеп отметил, что документ был инициирован народным депутатом Галиной Третьяковой и разработан на основании результатов парламентских слушаний по проблеме формирования прожиточного минимума, которые состоялись 18 декабря 2019 года.

Струневич подчеркнул, что прожиточный минимум - один из важнейших экономических показателей, на базе которого часто рассчитываются социальные выплаты и заработные платы. Поэтому насущной проблемой является именно правильное его определение.

“Для этого мы предлагаем "отвязать" от прожиточного минимум все показатели, кроме минимальной пенсии, а также изменить методологию расчета. То есть пересмотреть количественные и качественные стандарты набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для основных социальных и демографических групп населения с учетом жизненно необходимых расходов, продиктованных реалиями современности”, - уточнил он.

По его словам, предложены новые механизмы определения прожиточного минимума обеспечивают максимальное соответствие базового социального стандарта реальному удовлетворению основных физиологических, бытовых и социальных потребностей человека, поддержание нормального уровня жизни.

“Рад, что коллеги по парламенту осознают это и сегодня в сессионном зале поддержали эту важное для людей постановление”, - подытожил Струневич.

Как писало РБК-Украина, законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 гривен в месяц.

В свою очередь, прожиточный минимум в Украине, установленный на 1 января 2020 года, равен 2027 гривнам.