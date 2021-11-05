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Парламент Португалии разблокировал легализацию эвтаназии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламент Португалии одобрил законопроект, легализующий эвтаназию. Документ должен подписать президент страны Марселу Ребелу ди Соуза, который ранее отправил его в Конституционный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Новую редакцию законопроекта об эвтаназии поддержали 138 депутатов. Против проголосовали 84, еще 5 парламентариев воздержались.

Переформулированный законопроект об эвтаназии поясняет, когда будет процедура возможна после того, как Конституционный суд постановил внести в него изменения.

В новой версии законопроекта говорится, что эвтаназия возможна в случаях "серьезной травмы, окончательной и полной инвалидности, которая делает человека зависимым от других или от технологий для выполнения элементарных повседневных задач". Кроме того, процедуру можно применять в тех случаях, когда существует "очень высокая уверенность или вероятность того, что такие ограничения сохранятся в течение длительного времени без возможности лечения или значительного улучшения".

Как отмечает издание, одобренный парламентом законопроект об эвтаназии требует подписи президента Марсело Ребело де Соуза. Глава государства является набожным католиком и имеет серьезные оговорки по поводу документа. Перед одобрением он может направить его в Конституционный суд для оценки.

Напомним, в январе парламент Португалии уже легализовывал эвтаназию.

Однако в середине марта Конституционный суд страны заблокировал принятый законопроект.

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