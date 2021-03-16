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В Португалии суд заблокировал легализацию эвтаназии

Новина українською → Португалия, Вторник 16 марта 2021 00:33
В Португалии суд заблокировал легализацию эвтаназии Фото: Больница (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Португалии проведение эвтаназии признали противоречащим конституции. Такое решение принял Конституционный суд страны.

Об этом сообщает газета Expresso.

Конституционный суд признал инициативу проведения эвтаназии незаконной, поскольку она противоречит конституционным принципам о "неприкосновенности человеческой жизни".

Известно, что в конце января этого года инициатива проведения эвтаназии в стране была одобрена, но президент республики Марселу Ребелу ди Соуза решил направить законопроект на рассмотрение в Конституционный суд.

В инициативе подразумевалось, что запросить эвтаназию может совершеннолетний гражданин Португалии или лицо, имеющее вид на жительство в стране. Запрос может быть сделан пациентом с терминальной стадией заболевания или страдающим от непереносимых болей.

Напомним, что в январе в Португалии официально легализовали эвтаназию. За такую инициативу проголосовал Парламент страны.

Ранее мы сообщали, что Испания предварительно одобрила легализацию эвтаназии. Правом на добровольный уход из жизни хотят наделить смертельно больных пациентов и людей с неизлечимыми болезнями.

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