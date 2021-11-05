Парламент Португалії розблокував легалізацію евтаназії

Нову редакцію законопроєкту про евтаназію підтримали 138 депутатів. Проти проголосували 84, ще 5 парламентарів утрималися.

Переформульований законопроєкт про евтаназію пояснює, коли буде процедура можлива після того, як Конституційний суд постановив внести в нього зміни.

У новій версії законопроєкту говориться, що евтаназія можлива у випадках "серйозної травми, остаточної і повної інвалідності, яка робить людину залежною від інших або від технологій для виконання елементарних повсякденних завдань". Крім того, процедуру можна застосовувати в тих випадках, коли існує "дуже висока впевненість або ймовірність того, що такі обмеження збережуться протягом тривалого часу без можливості лікування або значного поліпшення".

Як зазначає видання, схвалений парламентом законопроєкт про евтаназію вимагає підпису президента Марсело Ребело де Соуза. Глава держави є побожним католиком і має серйозні застереження з приводу документа. Перед схваленням він може направити його до Конституційного суду для оцінки.