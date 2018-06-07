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Парламент может не поддержать решение комитета по Пономареву

НовостиПолитика    07.06.2018 - 18:28
Фото: Александр Пономарев (vk.com a_ponomaryov)
Фото: Александр Пономарев (vk.com a_ponomaryov)

Луценко считает, что нардепы могут проголосовать за снятие неприкосновенности с Пономарева

Представление генерального прокурора Юрия Луценко относительно предоставления Верховной радой разрешения на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Пономарева должно быть рассмотрено Верховной радой. Генпрокурор считает, что народные депутаты могут не поддержать решение комитета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, народные депутаты могут проголосовать за снятие неприкосновенности с Пономарева.

"Насколько я понимаю, сегодняшнее решение предусматривает еще рассмотрение в сессионном зале. Был вариант сегодняшнего рассмотрения. Надеюсь, что народные депутаты не захотят поддержать своих коллег из комитета и взять на себя функции суда. ...Будучи народными избранниками - обратятся к единственному возможному месту установления наличия или отсутствия уголовного правонарушения - суду. Единственное возможное законное решение", - заявил Луценко.

По его словам, наиболее оптимальным вариантом должно быть рассмотрение всех трех представлений на следующем пленарном заседании парламента.

"Я надеюсь, что ВР рассмотрит этот вопрос как можно быстрее. С другой стороны, было бы наиболее оптимально рассмотреть все три представления в сессионном зале на заседании 15-20 июня", - добавил он.

Напомним, сегодня, 7 июня, регламентный комитет Верховной рады Украины не поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева.

Так, члены комитета признали представление на Пономарева необоснованным.

Следствие по делу Добкина будет завершено в ближайшее время, - Луценко Луценко: есть достаточно оснований полагать, что Пономарев совершил уголовное правонарушение
Теги публикации: Юрий Луценко, Илья Пономарев, представление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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