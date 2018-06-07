Парламент може не підтримати рішення комітету щодо Пономарьова

Луценко вважає, що нардепи можуть проголосувати за зняття недоторканності з Пономарьова

Подання генерального прокурора Юрія Луценка щодо надання Верховною радою дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олександра Пономарьова має бути розглянуто Верховною радою. Генпрокурор вважає, що народні депутати можуть не підтримати рішення комітету, передає кореспондент РБК-Україна.



За його словами, народні депутати можуть проголосувати за зняття недоторканності з Пономарьова.



"Наскільки я розумію, сьогоднішнє рішення передбачає ще розгляд у сесійній залі. Був варіант сьогоднішнього розгляду. Сподіваюсь, що народні депутати не захочуть підтримати своїх колег з комітету і перебрати на себе функції суду. ...Будучи народними обранцями - звернуться до єдиного можливого місця встановлення наявності чи відсутності кримінального правопорушення - суду. Єдине можливе законне рішення", - заявив Луценко.



За якого словами, найбільш оптимальним варіантом мав би бути розгляд всіх трьох подань на наступному пленарному засіданні парламенту.



"Я сподіваюсь, що ВР розгляне це питання якомога швидше. З іншого боку, було б найбільш оптимально розглянути всі три подання у сесійній залі на засіданні 15-20 червня", - додав він.

Нагадаємо, сьогодня, 7 червня, регламентний комітет Верховної ради України не підтримав подання генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Пономарьова.

Так, члени комітету визнали подання на Пономарьова необгрунтованим.