Комитет ВР не поддержал представление генпрокурора на нардепа Пономарева

Луценко подписал соответствующее представление в мае

Регламентный комитет Верховной рады Украины не поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, члены комитета признали представление на Пономарева необоснованным.

"Комитет считает, что действия депутата Пономарева по отношению к журналистам не могут рассматриваться как препятствование профессиональной журналистской деятельности. В соответствии со статьей 220 Закона "О регламенте ВРУ", представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Пономарева поддержано и внесено в ВР генеральным прокурором Юрием Витальевич необосновано, .... доказательства являются сомнительными и не могут подтверждать факт совершения народным депутатом уголовного преступления", - заявил первый зампредседателя комитета Павел Пинзеник.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае текущего года Луценко подписал представление на Пономарева из-за препятствования работе журналистов интернет-издания "Цензор.НЕТ" и "Каменярі-інфо".

Отметим, по словам Луценко, сейчас есть достаточно оснований считать, что народный депутат из депутатской группы "Воля народа" Александр Пономарев совершил уголовное правонарушение предусмотренное ч.1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).