Рада дала правовое определение термина "креативные индустрии"

За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 226 депутатов Рады

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №6738 "О внесении изменений в закон "О культуре" (относительно определения понятия "креативные индустрии"), передает корреспондент РБК-Украина.

За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 226 депутатов Рады.

В пояснительной записке подчеркивается, что отсутствие законодательно установленного срока "креативные индустрии", который широко применяется в странах Европейского союза исключает соответствующую государственную политику в сфере культуры, направленную на поощрение развития новых секторов экономики, инновационных творческих кластеров, формирование предпринимательских умений и навыков среди представителей творческих профессий.

Проектом предусматривается дать правовое определение термина "креативные индустрии"; создать условия для охраны, поощрения и поддержки культурного разнообразия как одного из важнейших факторов устойчивого развития и унифицировать виды экономической деятельности, которые создают творческий продукт и услуги, требуют соответствующих форм государственной поддержки.

В документе определяется, что "креативные индустрии" являются перечнем видов экономической деятельности, имеющих потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и/или креативное выражение, а их продукты и услуги являются следствием индивидуального творчества, навыков и таланта.

Согласно классификации ЮНКТАД к креативным индустриям относятся:

традиционная культура: творческие ремесла, декоративно-прикладное искусство, фестивали;

культурные достопримечательности: библиотеки, археологические памятники, музеи, выставки;

аудиовизуальные медиа: кинематограф, телевидение, радиовещание;

медиа: программное обеспечение, видеоигры;

дизайн: мода, графический дизайн, промышленный дизайн, дизайн интерьера;

креативные услуги: культурные и цифровые услуги, реклама;

изобразительное и сценическое искусства.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1553 "О внесении изменений в закон Украины "Об охране культурного наследия" (относительно сохранения памятников культурного наследия, внесенных в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)".