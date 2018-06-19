Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада дала правовое определение термина "креативные индустрии"

НовостиОбщество    19.06.2018 - 11:17
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 226 депутатов Рады

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №6738 "О внесении изменений в закон "О культуре" (относительно определения понятия "креативные индустрии"), передает корреспондент РБК-Украина.

За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 226 депутатов Рады.

В пояснительной записке подчеркивается, что отсутствие законодательно установленного срока "креативные индустрии", который широко применяется в странах Европейского союза исключает соответствующую государственную политику в сфере культуры, направленную на поощрение развития новых секторов экономики, инновационных творческих кластеров, формирование предпринимательских умений и навыков среди представителей творческих профессий.

Проектом предусматривается дать правовое определение термина "креативные индустрии"; создать условия для охраны, поощрения и поддержки культурного разнообразия как одного из важнейших факторов устойчивого развития и унифицировать виды экономической деятельности, которые создают творческий продукт и услуги, требуют соответствующих форм государственной поддержки.

В документе определяется, что "креативные индустрии" являются перечнем видов экономической деятельности, имеющих потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и/или креативное выражение, а их продукты и услуги являются следствием индивидуального творчества, навыков и таланта.

Согласно классификации ЮНКТАД к креативным индустриям относятся:

  • традиционная культура: творческие ремесла, декоративно-прикладное искусство, фестивали;
  • культурные достопримечательности: библиотеки, археологические памятники, музеи, выставки;
  • аудиовизуальные медиа: кинематограф, телевидение, радиовещание;
  • медиа: программное обеспечение, видеоигры;
  • дизайн: мода, графический дизайн, промышленный дизайн, дизайн интерьера;
  • креативные услуги: культурные и цифровые услуги, реклама;
  • изобразительное и сценическое искусства.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1553 "О внесении изменений в закон Украины "Об охране культурного наследия" (относительно сохранения памятников культурного наследия, внесенных в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)".

Парубий поручил комитету срочно рассмотреть законопроект о запуске ВАСК Рада сегодня рассмотрит законопроект о Нацбюро финансовой безопасности
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Культура, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь