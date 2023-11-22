ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Парламент ПАР ухвалив рішення про розрив дипвідносин з Ізраїлем

Середа 22 листопада 2023 00:26
UA EN RU
Парламент ПАР ухвалив рішення про розрив дипвідносин з Ізраїлем Фото: парламент ПАР ухвалив рішення про розрив дипвідносин з Ізраїлем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент ПАР проголосував за закриття посольства Ізраїлю та розрив дипломатичних відносин між країнами. Пропозицію підтримали 248 депутатів, проти виступив 91 народний обранець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ENCA.

Повідомляється, що вжиті заходи нібито діятимуть доти, доки Ізраїль не погодиться на припинення вогню та не візьме участь у мирних переговорах за участю ООН.

При цьому в парламенті не приховують, що рішення має рекомендаційний характер. Про конкретні кроки, які мають бути виконані для відновлення дипвідносин, не повідомляється.

Що передувало

Учора, 20 листопада, Ізраїль відкликав свого посла до ПАР Елі Білоцерковського. Ізраїльська влада пояснила, що роботу посла призупинено на час консультацій у зв'язку з останніми заявами ПАР щодо вторгнення ХАМАС до Ізраїлю.

Минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамафоса закликав Міжнародний кримінальний суд розслідувати дії ізраїльської армії у секторі Газа. Ситуацію в анклаві він назвав "геноцидом".

Раніше у ПАР ухвалили рішення відкликати дипломатів з Ізраїлю для оцінки своїх відносин з країною на тлі зростання кількості жертв серед цивільного населення внаслідок війни з ХАМАС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль ХАМАС
NEWS
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію