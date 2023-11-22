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Парламент ЮАР принял решение о разрыве дипотношений с Израилем

Среда 22 ноября 2023 00:26
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Парламент ЮАР принял решение о разрыве дипотношений с Израилем Фото: парламент ЮАР принял решение о разрыве дипотношений с Израилем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент ЮАР проголосовал за закрытие посольства Израиля и разрыва дипломатических отношений между странами. Предложение поддержали 248 депутатов, против выступил 91 народный избранник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ENCA.

Сообщается, что принятые меры якобы будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня и не примет участие в мирных переговорах при участии ООН.

При этом в парламенте не скрывают, что решение носит рекомендательный характер. О конкретных шагах, которые должны быть выполнены для возобновления дипотношений, не сообщается.

Что предшествовало

Вчера, 20 ноября, Израиль отозвал своего посла в ЮАР Эли Белоцерковского. Израильские власти пояснили, что работа посла приостановлена на время консультаций в связи с последними заявлениями ЮАР по вторжению ХАМАС в Израиль.

На минувшей неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Международный уголовный суд расследовать действия израильской армии в секторе Газа. Ситуацию в анклаве он назвал "геноцидом".

Ранее в ЮАР приняли решение отозвать дипломатов из Израиля для оценки своих отношений со страной на фоне роста числа жертв среди гражданского населения в результате войны с ХАМАС.

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